Об этом сообщили источники в Офисе Президента. В ведомстве подчеркнули, что оккупанты в очередной раз использовали запрещенное оружие, передает 24 канал.

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В больнице находится один ребенок

В результате атаки Сумской области зажигательными снарядами в медицинское учреждение отправили ребенка. Его состояние пока не сообщают.

Напомним, что об атаке сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он отметил, что российские бойцы использовали при обстреле Юнаковской общины "Грады". Из них выпускались запрещенные Международной конвенцией снаряды, наполненные фосфором.

Правила поведения во время фосфорных атак

Напомним вам, какой должна быть первая медицинская помощь при поражении белым фосфором. Снаряды с ним регулярно запускают российские военные по мирному населению.

Необходимо погрузить поврежденный участок тела в воду. Также следует поливать или смачивать водой кожу и одежду там, где остались капли фосфора.

Также следует поливать или смачивать водой кожу и одежду там, где остались капли фосфора. От одежды, к которой прилипли частицы фосфора, следует избавиться как можно скорее. Для этого желательно очень осторожно его снять. Лучше всего это делать в воде.

как можно скорее. Для этого желательно очень осторожно его снять. Лучше всего это делать в воде. Как только вы избавились от одежды – промойте пораженные участки раствором соды и воды (1 чайная ложка соды на стакан воды) или простой водой. Далее смочите кожу и устраните из нее видимые частицы фосфора (также желательно под водой). Для этого используйте неострый предмет или пинцет.

(1 чайная ложка соды на стакан воды) или простой водой. Далее смочите кожу и устраните из нее видимые частицы фосфора (также желательно под водой). Для этого используйте неострый предмет или пинцет. Если есть такая возможность, то ожоги следует прикрыть влажными повязками. Их лучше пропитать физическим раствором. Это позволит избежать повторного возгорания фосфора.

Их лучше пропитать физическим раствором. Это позволит избежать повторного возгорания фосфора. В случае, если частицы фосфора попали на предметы, то потушите их водой или просто засыпьте песком или грунтом. Это необходимо делать до тех пор, пока в фосфор перестанет поступать кислород, который может способствовать повторному возгоранию.

В июне оккупанты несколько сотен раз обстреляли Сумщину и Черниговщину

23 июня спикер ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга рассказал, сколько раз в этом месяце оккупанты открывали огонь по Сумщине и Черниговщине. По его словам, враг бил по этим областям не менее 320 раз.

Что касается возможного повторного наступления, то его пока не предвидят. Украинская сторона, убеждает Демченко, не наблюдает со стороны России того количества формирований, которого было бы достаточно для повторения наступления.

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