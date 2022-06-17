Згідно з офіційною інформацією, пожежа охопила площу у сто гектарів. Про це 24 каналу повідомив кореспондент із Кривого Рогу.
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"Тобто дуже велика територія і вона була спричинена саме попаданням снаряда, який випустили росіяни орієнтовно з великокаліберної далекобійної артилерії", – зазначив кореспондент.
Місце, де прилетів цей снаряд і викликав пожежу, – це Широківська громада і вона знаходиться на півдні Дніпропетровської області, яка безпосередньо межує з Херсонською областю,
– пояснив кореспондент.
За його словами, саме з тимчасово окупованої території Херсонщини росіяни практично кожного дня по декілька разів на добу стріляють далекобійними системами залпового вогню.
Він розповів, що вчора, 16 червня, на лінії зіткнення під обстрілами були, як визволені населені пункти Херсонщини, так й ті, які наразі вважають "сірою зоною". Там майже кожного дня ведуться артилерійські дуелі, обстріли між нашими захисниками та чужинцями.
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- На жаль, через цю атаку артилерією загинули одразу кілька людей. Ними виявилися четверо чоловіків. Троє з них загинули, коли вийшли з будинків.
- У ніч на вівторок, 14 червня, під обстріли потрапили два райони Дніпропетровської області – Криворізький та Синельниківський. Для обстрілів окупанти використали ракетні системи залпового вогню "Ураган". Саме з них обстріляли ще й Апостолівську та Покровську громади.
- Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, російські окупанти здійснили обстріл житлових кварталів Зеленодольської громади.
- 11 червня загарбники вгатили забороненими касетними снарядами по Синельниківському районі Дніпропетровщині. як наслідок, було зруйновано житловий будинок та загорівся місцевий гараж та сінник. На щастя, постраждалих немає.
- У Дніпрі місцеві мешканці бачили дим в одному з районів міста. У ДСНС повідомили, що він є наслідком пожежі на приватному підприємстві.