Согласно официальной информации, пожар охватил площадь в сто гектаров. Об этом 24 каналу сообщил корреспондент из Кривого Рога.
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"То есть очень большая территория и она была вызвана именно попаданием снаряда, выпущенного россиянами ориентировочно из крупнокалиберной дальнобойной артиллерии", - отметил корреспондент.
Место, где прилетел этот снаряд и вызвал пожар, – это Широковская община и она находится на юге Днепропетровской области, непосредственно граничащей с Херсонской областью,
– объяснил корреспондент.
По его словам, именно с временно оккупированной территории Херсона россияне практически каждый день по несколько раз в сутки стреляют дальнобойными системами залпового огня.
Он рассказал, что вчера, 16 июня, на линии столкновения под обстрелами были как освобожденные населенные пункты Херсонщины, так и те, которые считаются "серой зоной". Там почти каждый день ведутся артиллерийские дуэли, обстрелы между нашими защитниками и чужаками.
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Какая ситуация на Днепропетровщине: последние новости
- Российские войска обстреляли Апостолово, что в 40 километрах от Кривого Рога. Об этом сообщил глава Апостоловской территориальной общины Андрей Оса. По его данным, россияне избивали по мирному городку из реактивных систем залпового огня "Ураган".
- К сожалению, из-за этой атаки артиллерией погибли сразу несколько человек. Ими оказались четверо мужчин. Трое из них погибли, выйдя из домов.
- В ночь на вторник, 14 июня, под обстрелы попали два района Днепропетровской области – Криворожский и Синельниковский. Для обстрелов кафиры использовали ракетные системы залпового огня "Ураган". Именно из них обстреляли и Апостоловскую и Покровскую общины.
- Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, российские кафиры произвели обстрел жилых кварталов Зеленодольской общины.
- 11 июня захватчики устроили запрещенными кассетными снарядами по Синельниковскому району Днепропетровской области. как следствие, был разрушен жилой дом и загорелся местный гараж и сеновал. К счастью, пострадавших нет.
- В Днепре местные жители видели дым в одном из районов города. В ГСЧС сообщили, что он является следствием пожара на частном предприятии.