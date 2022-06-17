Согласно официальной информации, пожар охватил площадь в сто гектаров. Об этом 24 каналу сообщил корреспондент из Кривого Рога.

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"То есть очень большая территория и она была вызвана именно попаданием снаряда, выпущенного россиянами ориентировочно из крупнокалиберной дальнобойной артиллерии", - отметил корреспондент.

Место, где прилетел этот снаряд и вызвал пожар, – это Широковская община и она находится на юге Днепропетровской области, непосредственно граничащей с Херсонской областью,

– объяснил корреспондент.

По его словам, именно с временно оккупированной территории Херсона россияне практически каждый день по несколько раз в сутки стреляют дальнобойными системами залпового огня.

Он рассказал, что вчера, 16 июня, на линии столкновения под обстрелами были как освобожденные населенные пункты Херсонщины, так и те, которые считаются "серой зоной". Там почти каждый день ведутся артиллерийские дуэли, обстрелы между нашими защитниками и чужаками.

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