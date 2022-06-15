Погибшими оказались четверо мужчин. Трое из них погибли, выйдя из домов. Об этом сообщил мэр Апостолового Андрей Оса.
Русские обстреляли артиллерией Апостолово в 40 километрах от Кривого Рога, есть погибшие, – мэр
Трое мужчин после первого прилета вышли из домов, когда их сразу накрыло вторым прилетом. 3 жертвы. Еще один мужчина погиб в своем доме,
– пишет Оса.
Кроме жертв есть еще один раненый. В настоящее время он находится в больнице. Медики предоставили мужчине необходимую помощь, поэтому его состояние стабилизировано. Однако он остается тяжелым.
В результате вражеских артиллерийских обстрелов в Апостоловом разрушены дома, есть незначительные повреждения больницы.
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