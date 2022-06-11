На этот раз от вражеского огня пострадал Синельниковский район, а именно Покровская территориальная община. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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Вражеский обстрел кассетными снарядами Покровской общины

В сообщении ГСЧС говорится, что в результате взрыва запрещенного международными конвенциями снаряда российских оккупантов был разрушен жилой дом. Кроме того, загорелся местный гараж и сеновал. К счастью, пострадавших нет .

Кассетный снаряд упал во двор частного домовладения. Произошел пожар в гараже и сеннике,

– уточнили в ГСЧС.

К слову, по состоянию на 16:30, спасателям удалось ликвидировать пожар , возникший в результате попадания вражеского снаряда. Вместе с тем, в результате взрыва в доме выбило окна, разрушены крыша и стены.

В ГСЧС добавили, что во время ликвидации последствий обстрела спасатели обнаружили в местном огороде 25 воронок , возникших в результате детонирования кассетных снарядов российских оккупантов.

Последние новости из Днепропетровщины: коротко

Ночь на 11 июня в Днепропетровской области была неспокойной. Российские кафиры нанесли обстрелы по двум территориальным общинам Криворожского района . В частности, в результате вражеского огня "Ураганами", был ранен 71-летний мужчина в Большой Костромке, который приехал туда из Херсона. Село осталось без света и газа.

На 102 день широкомасштабной войны украинские власти обновили перечень общин , находящихся в зонах боевых действий. Туда попали 7 общин Днепропетровской области.

От артиллерийских обстрелов врага страдает Зеленодольская община. В очередной раз по территории этой ТГ кафиры уготовили 3 июня . К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее в областном центре вспыхнул пожар на местном предприятии , в результате возгорания взорвались газовые баллоны. По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека . Пожар, охвативший 2 400 квадратных метров площади, впоследствии удалось ликвидировать.

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