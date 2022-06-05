Обновлен список общин в зонах боевых действий и в оккупации

Также российские захватчики не перестают оккупировать некоторые из украинских городов. Так, Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обновило перечень общин, расположенных в зонах боевых действий, на временно оккупированных и окруженных территориях.

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При этом в ведомстве напомнили, что перечень не является фиксированным документом. он регулярно актуализируется. Так, на 30 мая к перечню таких общин добавились одна община в Николаевской и пять – в Сумской областях. Всего в обновленном перечне находятся следующие восемь областей:

Донецкая (66 общин), Запорожская (64 общины), Луганская (37 общин), Николаевская (23 общины), Харьковская (51 община), Херсонская(49 общин), Сумская (13 общин), Днепропетровская (7 общин).

В Министерстве отметили, что все перемещенные из этих общин внутренне перемещенные лица получат денежную помощь от государства.

Как составляют список

Такой список формируется по согласованию Министерства обороны на основании предложений соответствующих областных и городских военных администраций.

Опираются на три ключевых критерия по определению территорий, это:

временно оккупированными территории;

территории, находящиеся в окружении;

территории, на которых продолжаются активные боевые действия.

ВСУ хотят установить полный контроль над Северодонецком

Северодонецк на Луганщине остается одним из наиболее напряженных направлений борьбы. Российские захватчики начали активно наступать на город еще в конце мая, а к 1 июня им удалось захватить примерно 80% города. Несмотря на это, защитники Вооруженных Сил Украины сейчас пытаются установить полный контроль над городом. Наши военные принимают все необходимые меры, чтобы вытеснить врага с этой территории.

Обратите внимание! Россияне все силы бросили на то, чтобы захватить всю Луганскую область, а затем и Донецкую. Но для этого им нужно сначала захватить рядом Северодонецк и Лисичанск. Это два последних города в Луганской области, которые не находятся под оккупацией.