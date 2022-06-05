Оновлено перелік громад у зонах бойових дій та в окупації

Також російські загарбники не припиняють окупувати деякі із українських міст. Так, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оновило перелік громад, розташованих у зонах бойових дій, на тимчасово окупованих та оточених територіях.

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При цьому у відомстві нагадали, що перелік не є фіксованим документом – він регулярно актуалізується. Так, станом на 30 травня до переліку таких громад додалися одна громада в Миколаївській та п'ять – у Сумській областях. Загалом в оновленому переліку перебувають наступні вісім областей:

Донецька (66 громад), Запорізька (64 громади), Луганська (37 громад), Миколаївська (23 громади), Харківська (51 громада), Херсонська(49 громад), Сумська (13 громад), Дніпропетровська (7 громад).

У Міністерстві зазначили, що всі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.

Як складають перелік

Такий список формується за погодженням Міністерства оборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.

Спираються на три ключові критерії щодо визначення територій, це:

території, що є тимчасово окупованими;

території, що перебувають в оточенні;

території, на яких тривають активні бойові дії.

ЗСУ хочуть встановити повний контроль над Сєверодонецьком

Сєверодонецьк, що на Луганщині, залишається одним з найбільш напружених напрямків боротьби. Російські загарбники почали активно наступати на місто ще наприкінці травня, а станом на вечір 1 червня їм вдалося захопили приблизно 80% міста. Попри це захисники Збройних Сил України зараз намагаються встановити повний контроль над містом. Наші військові вживають всі необхідні заходи, щоб витіснити ворога з цієї території.

Зверніть увагу! Росіяни всі сили кинули на те, щоб захопити всю Луганську область, а після цього – і Донецьку. Та для цього їм треба спочатку захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, які поруч. Це два останні міста в Луганській області, які не перебувають під окупацією.