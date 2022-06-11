Цього разу від ворожого вогню постраждав Синельниківський район, а саме Покровська територіальна громада. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.

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Ворожий обстріл касетними снарядами Покровської громади

У повідомленні ДСНС йдеться, що унаслідок вибуху забороненого міжнародними конвенціями снаряда російських окупантів було зруйновано житловий будинок. Крім того, загорівся місцевий гараж та сінник. На щастя, постраждалих немає.

Касетний снаряд впав на подвір'я приватного домоволодіння. Сталася пожежа у гаражі та сіннику,

– уточнили у ДСНС.

До слова, станом на 16:30, рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, що виникла унаслідок влучання ворожого снаряду. Разом з тим, унаслідок вибуху, у будинку вибило вікна, зруйновані дах та стіни.

У ДСНС додали, що під час ліквідації наслідків обстрілу рятувальники виявили на місцевому городі 25 воронок, які виникли унаслідок детонування касетних снарядів російських окупантів.

Останні новини з Дніпропетровщини: коротко

Ніч проти 11 червня у Дніпропетровській області була неспокійною. Російські окупанти завдали обстрілів по двох територіальних громадах Криворізького району. Зокрема, унаслідок ворожого вогню "Ураганами", було поранено 71-річного чоловіка у Великій Костромці, який приїхав туди з Херсонщини. Село залишилось без світла та газу.

На 102 день широкомасштабної війни українська влада оновила перелік громад, які перебувають у зонах бойових дій. Туди потрапили 7 громад Дніпропетровської області.

Від артилерійських обстрілів ворога потерпає Зеленодольська громада. Вчергове по території цієї ТГ окупанти вгатили 3 червня. На щастя, минулось без жертв та постраждалих.

Раніше в обласному центрі спалахнула пожежа на місцевому підприємстві, унаслідок займання вибухнули газові балони. За попередніми даними, унаслідок інциденту загинули дві людини. Пожежу, яка охопила 2 400 квадратних метрів площі, згодом вдалось ліквідувати.

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