Ніч проти 11 червня на Дніпропетровщині була неспокійна. Росіяни гатили по двох громадах Криворізького району. Про це заявили очільник місцевої ОВА Валентин Резніченко та голова обласної ради Микола Лукашук, повідомляє 24 канал.

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Черговий ворожий обстріл Криворізького району

У Криворізькому районі знову неспокійно. Окупанти вдарили по Зеленодольській та Широківській громадах,

– пише Микола Лукашук.

Російські окупанти били з "Ураганів" по Великій Костромці. Внаслідок атаки там поранено 71-річного чоловіка. У постраждалого наскрізне поранення ноги уламком. Відомо, що чоловік – переселенець з Херсонщини. Його відвезли до лікарні, де надають допомогу.

Унаслідок обстрілу у Великій Костромці пошкоджено будинок культури, два житлові будинки, літню кухню, газопровід. За даними Валентина Резніченка, село залишилось без світла та газу. Ворог атакував населений пункт ще й з артилерії.

Російські загарбники обстріляли також і Широківську громаду. Там один чоловік зазнав поранення ноги. Потерпілого госпіталізували. В одному із сіл Широківської громади частково зруйновано декілька будинків. В інших громадах все спокійно.

Ситуація на напрямках зранку 11 червня: Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил Білорусі досі перебувають на прикордонні в Брестській і Гомельській областях.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з артилерії позиції ЗСУ в прикордонних районах Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти захищаються, щоб утримати зайняті позиції.

На Слов'янському напрямку ворог готується до наступу на Слов'янськ, штурмує напрямок Пасіка – Богородичне. Має успіх, намагається закріпитися на північно-західній околиці Богородичного.

На Лиманському напрямку перегруповують підрозділи та обладнують позиції, щоб наступати на Слов'янськ та Сіверськ.

На Сєвєродонецькому напрямку загарбники наступають на Новотошківське – Оріхове. Вони мають частковий успіх, закріплюються на північній околиці Оріхового, продовжують штурмувати Сєвєродонецьк.

На Бахмутському напрямку окупанти перегруповуються для наступу на Миколаївку та Комишуваху.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активно застосовує авіацію та артилерію.

На Південнобузькому напрямку зафіксовано ворожі блокпости із залізобетонних конструкцій, що розташовані поблизу мостів через Північнокримський канал.

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