Ночь на 11 июня на Днепропетровщине была неспокойная. Россияне били по двум общинам Криворожского района. Об этом заявили глава местной ОВА Валентин Резниченко и председатель областного совета Николай Лукашук, сообщает 24 канал.
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Очередной вражеский обстрел Криворожского района
В Криворожском районе снова неспокойно. Оккупанты ударили по Зеленодольской и Широковской общин,
– пишет Николай Лукашук .
Российские кафиры били из "Ураганов" по Великой Костромке. В результате атаки там ранен 71-летний мужчина. У пострадавшего сквозное ранение ноги обломком. Известно, что мужчина – переселенец из Херсона. Его отвезли в больницу, где оказывают помощь.
В результате обстрела в Большой Костромке повреждены дом культуры, два жилых дома, летняя кухня, газопровод. По данным Валентина Резниченко , село осталось без света и газа. Враг атаковал населенный пункт еще и из артиллерии.
Российские захватчики обстреляли также Широковскую общину. Там один человек получил ранение ноги. Потерпевшего госпитализировали. В одном из сел Широковского общества частично разрушены несколько домов. В других общинах все спокойно.
Ситуация на направлениях с утра 11 июня: Генштаб
- На Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов вооруженных сил Беларуси до сих пор находятся на пограничных границах в Брестской и Гомельской областях.
- На Северском направлении враг обстрелял из артиллерии позиции ВСУ в приграничных районах Сумской области.
- На Харьковском направлении кафиры защищаются, чтобы удержать занятые позиции.
- На Славянском направлении враг готовится к наступлению на Славянск, штурмует направление Пасека – Богородичное. Успешный, пытается закрепиться на северо-западной окраине Богородичного.
- На Лиманском направлении перегруппируют подразделения и оборудуют позиции, чтобы наступать на Славянск и Северск.
- На Северодонецком направлении захватчики наступают на Новотошковское – Орехово. Они имеют частичный успех, закрепляются на северной окраине Ореховой, продолжают штурмовать Северодонецк.
- На Бахмутском направлении кафиры перегруппируются для наступления на Николаевку и Камышеваху.
- На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активно применяет авиацию и артиллерию.
- На Южнобужском направлении зафиксированы вражеские блокпосты из железобетонных конструкций, расположенных близ мостов через Северокрымский канал.
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