В ночь на вторник, 14 июня, под обстрелы попали два района Днепропетровской области – Криворожский и Синельниковский.

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Для обстрелов кафиры использовали ракетные системы залпового огня "Ураган". Именно из них обстреляли Апостоловскую и Покровскую общины.

В Покровской общине в результате обстрелов повреждены дома. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В Криворожском районе вечером 13 июня кафиры ударили по Малой Костромке. Разрушений удалось избежать, ведь вражеские снаряды упали на окраине села. А уже ночью противник попал по приграничным территориям Апостоловской общины. К счастью, обошлось без потерь и без разрушений.

По предварительным данным Днепропетровской областной военной администрации люди во время обстрелов не пострадали.

На месте обстрела работают пиротехники – обследуют территорию.

Ежедневный обстрел Днепропетровщины

Российские кафиры беспрестанно обстреливают территорию Днепропетровской области. Так, 13 июня местные власти подтвердили обстрелы жилых кварталов Зеленодольской общины. Тогда в Зеленодольске попали по центру города, в результате чего один человек погиб, а еще пятеро получили ранения.

Досталось тогда и Великой Костромке. К счастью, удалось обойтись без жертв, но были повреждены дома, а села – частично без света. Кроме того, территории обстрелов засеяны кассетными боеприпасами.

12 июня враг решил обстреливать эти районы не ночью, а посреди дня. Избежать жертв не удалось – в Покровской общине погибла женщина. Также был разрушен дом.

В Зеленодольской общине в этот день в результате обстрела РСЗО "Ураган" произошло возгорание в городском парке. Огонь спасатели усмирили. К счастью, обошлось без пострадавших.

Стоит отметить, что в Зеленодольске находится Криворожская ТЭС. И город уже не в первый раз подвергается обстрелу со стороны кафиров. Это общество на границе между Днепропетровской и Херсонской областями недалеко от берега Днепра. Населённые пункты рядом в Херсонской области находятся под российской оккупацией.

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