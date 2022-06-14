В то же время российские кафиры продолжают нести потери в живой силе и технике. Для того чтобы восстановить поврежденное вооружение и технику, враг развернул около 30 мобильных бригад в Белгородской, Воронежской, Ростовской областях и в Крыму. Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба 14 июня.

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Враг усиливает свои позиции дополнительным оружием и техникой

Россияне усилили свои подразделения на Северском направлении . Речь идет об оккупантах, находящихся на пограничных границах в Брянской и Курской областях. Враг получил две батальонные тактические группы из состава воздушно-десантных войск.

Кроме того, агрессор обстрелял из артиллерии позиции сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

В Харьковском направлении россияне обороняются и делают все, чтобы не допустить продвижение подразделений ВСУ к государственной границе. Захватчики произвели обстрелы в районах населенных пунктов Рубежное, Русская Лозовая, Байрак и Дементиевка. Они били, в частности, из авиации.

Вблизи Станислава, Томиной Балки и Опытного Херсонской области российские захватчики развернули до двух реактивных батарей и одной ствольной артиллерии.

Ситуация в других направлениях

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не было.

На Славянском направлении кафиры хотят полностью захватить Богородичное и развить наступление на Славянск. Враг применяет артиллерию вблизи Дубровного, Карнауховки, Новой Дмитровки и Вернополья.

На Лиманском направлении россияне перегруппируют войска с целью развития наступления в направлениях Лиман – Райгородок и Ямполь – Северск.

На Северодонецком направлении враг усилил группировку, переместив в район Кременная – Рубежное в две батальонные тактические группы. При поддержке артиллерии захватчики штурмуют Северодонецк и пытаются закрепиться в центре города.

На Бахмутском направлении агрессор обстреливает из артиллерии позиции ВСУ возле Возрождения, Новолуганского и Бахмута. Он имеет частичный успех, закрепляется в Возрождении.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий не было.

На Южнобужском направлении кафиры удерживают занятые территории.

На Криворожском направлении враг заменял побережье реки Ингулец по линии Давыдов Брид – Калиновское.

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