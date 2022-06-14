Водочас російські окупанти продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці. Для того, щоб відновити пошкоджене озброєння та техніку, ворог розгорнув близько 30 мобільних бригад у Бєлгородській, Воронезькій, Ростовській областях та в Криму. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу 14 червня.

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Ворог посилює свої позиції додатковою зброєю та технікою

Росіяни посилили свої підрозділи на Сіверському напрямку. Мовиться про окупантів, що перебувають на прикордонні в Брянській та Курській областях. Ворог одержав дві батальйонні тактичні групи зі складу повітряно-десантних військ.

Окрім того, агресор обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

На Харківському напрямку росіяни обороняються та роблять все, щоб не допустити просування підрозділів ЗСУ до державного кордону. Загарбники здійснили обстріли в районах населених пунктів Рубіжне, Руська Лозова, Байрак та Дементіївка. Вони гатили, зокрема, з авіації.

Поблизу Станіслава, Томиної Балки та Дослідного Херсонської області російські загарбники розгорнули до двох реактивних батарей та однієї батареї ствольної артилерії.

Ситуація на інших напрямках

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не було.

На Слов'янському напрямку окупанти хочуть повністю захопити Богородичне та розвинути наступ на Слов’янськ. Ворог застосовує артилерію поблизу Дібрівного, Карнаухівки, Нової Дмитрівки та Вірнопілля.

На Лиманському напрямку росіяни перегруповують війська з метою розвитку наступу в напрямках Лиман – Райгородок та Ямпіль – Сіверськ.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог посилив угруповання, перемістивши в район Кремінна – Рубіжне до двох батальйонних тактичних груп. За підтримки артилерії загарбники штурмують Сєверодонецьк і намагаються закріпитися у центрі міста.

На Бахмутському напрямку агресор обстрілює з артилерії позиції ЗСУ біля Відродження, Новолуганського і Бахмута. Він має частковий успіх, закріплюється у Відродження.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій не було.

На Південнобузькому напрямку окупанти утримують зайняті території.

На Криворізькому напрямку ворог замінував узбережжя річки Інгулець по лінії Давидів Брід – Калинівське.

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