Окупанти посилили позиції на Сєвєродонецькому напрямку

Російське військо намагається закріпитись у центрі Сєвєродонецька. Про це мовиться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України про ситуацію на фронті станом на 6 годину ранку 14 червня.

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За підтримки артилерії ворог веде штурмові дії у місті Сєверодонецьк, намагається закріпитися у центральній частині міста,

– розповіли у відомстві.

Крім того, росіяни посилили своє угруповання на Сєвєродонецькому напрямку. Зокрема, вони стягнули 2 батальйонні тактичні групи до населених пунктів Кремінна та Рубіжне.

На Бахмутському напрямку окупаційні війська ведуть артилерійський вогонь по позиціях ЗСУ біля Відродження, Новолуганського і Бахмута. На жаль, ворог досягнув часткового успіху і тепер закріплюється у Відродженні.

Активні штурмові дії росіяни ведуть у напрямку Відродження – Вершина.

Останні новини про ситуацію в Сєвєродонецьку

Зранку 13 червня у Генштабі повідомили, що окупаційне військо витіснило наших захисників з центру міста. Все тому, що в росіян була перевага в артилерії.

За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, важкі бої точаться не лише за вулиці, а й за окремі багатоповерхівки. Росіянам вдалося взяти під контроль 70% території Сєвєродонецька. Водночас загрози оточення українських військових у Луганській області немає.

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник розповів, що військо держави-агресорки зазнає величезних втрат у піхотних підрозділах. Просуватися у Сєвєродонецьку росіяни можуть лише завдяки штурмовій авіації.

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович запевнив, що ситуацію в місті контролюють українські військові. За його словами, нашим воїнам вдалося відбити атаку росіяни під Метьолкіним, яке розташоване одразу біля Сєвєродонецька. Через це ворожі підрозділи відскочили назад.

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Зверніть увагу! Росіяни планували захопити Сєвєродонецьк ще до 1 червня. Однак опір української армії такий сильний, що окупантам вже втретє доводиться змінювати свої плани. За словами Гайдая, тепер військово-політичне керівництво Росії дало своїм військовим час до 22 червня.

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