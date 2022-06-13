Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу від 13 червня. У відомстві підкреслили, що запеклі бої за Сєвєродонецьк не вщухають.

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Артилерійський штурм Сєвєродонецька не припиняється

Російські загарбники продовжують штурмувати Сєвєродонецьк. Для цього вони використовують артилерію. І завдяки використанню такого озброєння окупантам вдалось частково досягнути успіху. Мовиться про те, що з центру міста ЗСУ довелось відступити. Але варто розуміти, що бої тривають, а ситуація змінюється ледь не щогодини.

Не припиняються артилерійські обстріли позицій українських військових й у районах інших міст. Зокрема, Лисичанська та Тошківки.