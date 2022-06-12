Водночас, зазначив в ефірі національного марафону очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай, російська армія продовжує руйнувати мости, щоб перекрити будь-яке сполучення із містом.

Читайте також Мета окупантів – захопити територію, а не місто, – Гайдай про Сєвєродонецьк

Росіяни намагаються ізолювати Сєверодонецьк

Гайдай вчергове наголосив, що ситуація в Сєвєродонецьку складна. Ворожа армія зруйнувала другий міст. Зараз масовано обстрілюють останній – третій. Мотив окупантів простий – повністю відрізати місто.

Я так розумію, що вони хочуть повністю відрізати Сєверодонецьк від можливості вивозити людей та довозити війська для підсилення,

– зазначив очільник ОВА.

Крім того. за словами Гайдая, загарбники звозять в регіон підкріплення з Росії, тож днями бої тільки посилюватимуться.

"Скоріш за все, сьогодні-завтра, вони будуть кидати усі резерви, щоб захопити місто. Можливо, і в інших напрямках, аби контролювати трасу Лисичанськ – Бахмут", – розповів він.

Він зазначив, що новини про завод "Азот", який поширюють росіяни, – повна нісенітниця. Наразі приміщення не заблоковане. Бої йдуть на околицях та в місті, проте не всередині заводу.

Нагадаємо, 21 травня глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупанти зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом,

Ситуація у Сєвєродонецьку: дані Генштабу

Ситуація на Луганщині змінюється із блискавичною швидкістю. Уранці 12 квітня у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Сєвєродонецькому напрямку окупанти ведуть активні штурмові дії. Водночас наші захисники завдають ударів у відповідь.

Захоплення Сєвєродонецька залишається головною ціллю ворога, тож бойові дії в районі населеного пункту продовжуються. Зокрема, наші захисники відбивають атаки росіян у районі Тошківки, де 10 червня, вороги застосували "Сонцепік".

Також відомо, що рівень води у річці Сіверський Донець значно впав. Саме тому російські загарбники можуть спробувати переправитись через річку та спробувати зробити в районі Білогорівки новий плацдарм. Також ворог може прорвати лінію оборони наших захисників у Попасній.

Керівник міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк повідомив про те, що бої на вулицях не припиняються, так само як і бомбардування. Третина міста контролюється збройними силами України: побудовано лінію оборони, і в прилеглих житлових кварталах точаться бої.

Зверніть увагу – ЗСУ зможуть зачистити Сєвєродонецьк за 2 – 3 доби: дивіться відео