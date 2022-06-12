В то же время, отметил в эфире национального марафона глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай, российская армия продолжает разрушать мосты, чтобы перекрыть любое сообщение с городом.

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Россияне пытаются изолировать Северодонецк

Гайдай в очередной раз подчеркнул, что ситуация в Северодонецке сложная. Сегодня вражеская армия разрушила второй мост. Сейчас массированно обстреливают последний – третий. Мотив кафиров прост – полностью отрезать город.

Я так понимаю, что они хотят полностью отрезать Северодонецк от возможности вывозить людей и довозить войска для усиления.

– отметил глава ОВА.

Кроме того. по словам Гайдая, захватчики свозят в регион усиления, так что на днях бои будут только усиливаться.

"Скорее всего, сегодня-завтра они будут бросать все резервы, чтобы захватить город. Возможно, и в других направлениях, чтобы контролировать трассу Лисичанск - Бахмут", - рассказал он.

Он отметил, что новости о заводе "Азот", который распространяют россияне, – полная чушь. В настоящее время помещение не заблокировано. Бои идут в окрестностях и в городе, но не внутри завода.

Напомним, 21 мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что кафиры разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском,

Ситуация в Северодонецке: данные Генштаба

Ситуация в Луганской области меняется с молниеносной скоростью. Утром 12 апреля в Генштабе ВСУ сообщили , что на Северодонецком направлении оккупанты ведут активные штурмовые действия. В то же время наши защитники наносят ответные удары.

Захват Северодонецка остается главной целью врага, так что боевые действия в районе населенного пункта продолжаются. В частности, наши защитники отбивают атаки россиян в районе Тошковки, где 10 июня враги применили "Сонцепик".

Также известно, что уровень воды в реке Северский Донец значительно упал. Поэтому российские захватчики могут попытаться переправиться через реку и попытаться сделать в районе Белогоровки новый плацдарм. Также враг может прорвать линию обороны наших защитников в Попасной.

Руководитель городской военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк сообщил о том, что бои на улицах не прекращаются, равно как и бомбардировки. Треть города контролируется вооруженными силами Украины: построена линия обороны, и в близлежащих жилых кварталах идут бои.

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