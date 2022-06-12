Яка ситуація на Донецькому напрямку

Відповідну інформацію у вечірньому зведенні повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ. На Донецькому напрямку росіяни зосереджують основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

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У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти 12 червня здійснювали вогневе ураження позицій українських військ вздовж лінії зіткнення.

На Сєвєродонецькому напрямку тривають бойові дії

У Генштабі ЗСУ зазначили, що російські загарбники продовжили застосовувати ствольну та реактивну артилерію на Сєвєродонецькому напрямку.

Повідомляється, що ворог намагається подолати опір наших військ та встановити повний контроль над Сєверодонецьк. У Генштабі ЗСУ додали, що на Сєвєродонецькому напрямку тривають бойові дії.

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Що відомо про ситуацію у Сєвєродонецьку

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