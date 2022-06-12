Яка ситуація на Донецькому напрямку
Відповідну інформацію у вечірньому зведенні повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ. На Донецькому напрямку росіяни зосереджують основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
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У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти 12 червня здійснювали вогневе ураження позицій українських військ вздовж лінії зіткнення.
На Сєвєродонецькому напрямку тривають бойові дії
У Генштабі ЗСУ зазначили, що російські загарбники продовжили застосовувати ствольну та реактивну артилерію на Сєвєродонецькому напрямку.
Повідомляється, що ворог намагається подолати опір наших військ та встановити повний контроль над Сєверодонецьк. У Генштабі ЗСУ додали, що на Сєвєродонецькому напрямку тривають бойові дії.
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Що відомо про ситуацію у Сєвєродонецьку
- Після того, як збройні сили Росії наприкінці травня прорвали оборону ЗСУ у Сєвєродонецьку, вони безперервно намагаються захопити місто.
- Зранку 12 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти вкотре без успіху спробували взяти штурмом Сєвєродонецьк.
- За попередніми даними, Збройні Сили України контролюють третину Сєвєродонецька. У Луганській обласній військовій адміністрації інформували, що ЗСУ перемагають росіян у вуличних боях, але ворожа артилерія руйнує будинки.
- Також повідомлялося, що російські військові мають певні успіхи на Слов'янському та Сєвєродонецькому напрямках.
- Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай наголошував, що російські військові прагнуть захопити не місто, а територію. Через це вони рівняють Сєвєродонецьк і Луганську область із землею.
- Заручниками складної ситуації у Сєвєродонецьку опинилися близько 10 тисяч мирних людей, які під час бойових дій не можуть покинути місто.
- 11 червня війська агресора вкотре обстріляли завод "Азот", внаслідок чого стався витік мастильних матеріалів. Обстріл ворога призвів до пожежі.
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