Какая ситуация на Донецком направлении

Соответствующую информацию в вечерней сводке сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ. На Донецком направлении россияне сосредоточивают основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

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В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты 12 июня производили огненное поражение позиций украинских войск вдоль линии столкновения.

На Северодонецком направлении продолжаются боевые действия

В Генштабе ВСУ отметили, что российские захватчики продолжили применять ствольную и реактивную артиллерию на Северодонецком направлении.

Сообщается, что враг пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над Северодонецком. В Генштабе ВСУ добавили, что на Северодонецком направлении продолжаются боевые действия.

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Что известно о ситуации в Северодонецке

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