Какая ситуация на Донецком направлении
Соответствующую информацию в вечерней сводке сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ. На Донецком направлении россияне сосредоточивают основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
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В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты 12 июня производили огненное поражение позиций украинских войск вдоль линии столкновения.
На Северодонецком направлении продолжаются боевые действия
В Генштабе ВСУ отметили, что российские захватчики продолжили применять ствольную и реактивную артиллерию на Северодонецком направлении.
Сообщается, что враг пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над Северодонецком. В Генштабе ВСУ добавили, что на Северодонецком направлении продолжаются боевые действия.
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Что известно о ситуации в Северодонецке
- После того как вооруженные силы России в конце мая прорвали оборону ВСУ в Северодонецке, они непрерывно пытаются захватить город.
- Утром 12 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты в очередной раз безуспешно попытались взять штурмом Северодонецк.
- По предварительным данным, Вооруженные Силы Украины контролируют треть Северодонецка. В Луганской областной военной администрации информировали, что ВСУ побеждают россиян в уличных боях, но вражеская артиллерия разрушает дома.
- Также сообщалось, что российские военные имеют определенные успехи на Славянском и Северодонецком направлениях.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отмечал, что российские военные стремятся захватить не город, а территорию. Поэтому они равняют Северодонецк и Луганскую область с землей.
- Заложниками сложной ситуации в Северодонецке оказались около 10 тысяч мирных людей, которые во время боевых действий не могут покинуть город.
- 11 июня войска агрессора в очередной раз обстреляли завод "Азот", в результате чего произошла утечка смазочных материалов. Обстрел врага привел к пожару.
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