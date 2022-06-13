Виявили реактивні системи залпового вогню окупантів під час повітряної розвідки за допомогою БпЛА. Про це повідомили в командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ 13 червня.
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Три "Гради" знищено та ще один – пошкоджено
Луганщина: полювання на ворога. Завдяки ССО України спалено три ворожі "Гради" під час розвідки тилів противника на Сєвєродонецькому напрямку,
– мовиться в повідомленні.
Відомо, що "Градами" російські загарбники застосовували для обстрілів Сєвєродонецька та інших населених пунктів Луганщини, позицій Сил оборони України.
Точні координати ворожих РСЗВ встановили оператори ССО. Тоді воїни передали ці дані артилеристам НГУ – воїнам гаубичних розрахунків М777. Влучним вогнем вони знищили три ворожі установки з чотирьох. Ще один "Град" внаслідок обстрілу будо пошкоджено.
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Загальні втрати ворога станом на 13 червня
Українські військові продовжують захищати свою країну від російського агресора. Станом на ранок 13 червня ЗСУ знищили:
- особового складу – близько 32 300 осіб,
- танків – 1 432 одиниці,
- бойових броньованих машин – 3 492 одиниць,
- артилерійських систем – 718 одиниць,
- РСЗВ – 226 одиниць,
- засоби ППО – 97 одиниць,
- літаків – 213 одиниць,
- гелікоптерів – 178 одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 585 одиниць,
- крилаті ракети – 125,
- кораблі та катери – 13 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 460 одиниць,
- спеціальна техніка – 54 одиниці.
Ліквідація росіян на Сході
Найскладнішою ситуація залишається на Сході. Проте українські захисники продовжують боронити Донбас, попри все. За добу минулу добу 12 червня наші воїни знищили:
- 18 окупантів;
- 1 бойову броньовану машину;
- 1 важкий артилерійський гусеничний тягач високої прохідності АТ-Т;
- 1 міномет;
- 1 радянський станковий протитанковий гранатомет СПГ;
- 1 ворожий склад боєприпасів.
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