Обнаружили реактивные системы залпового огня кафиров во время воздушной разведки с помощью БПЛА. Об этом сообщили в командовании Сил специальных операций ВСУ 13 июня.

Обратите внимание 32 300 уничтоженных россиян и отступление ВСУ из центра Северодонецка: основное за 110 день войны

Три "Града" уничтожены и еще один – повреждены

Луганщина: охота на врага Благодаря ССО Украины сожжены три вражеских "Града" во время разведки тылов противника на Северодонецком направлении,

– говорится в сообщении.

Известно, что "Градами" российские захватчики применяли для обстрелов Северодонецка и других населенных пунктов Луганщины, позиции Сил обороны Украины.

Точные координаты вражеских РСЗО установили операторы ССО. Тогда воины передали эти данные артиллеристам НГУ – воинам гаубических расчетов М777. Метким огнем они уничтожили три вражеских установки из четырех. Еще один "Град" в результате обстрела был поврежден.

Как нацгвардейцы с помощью воинов ООС уничтожили российские "Грады": видео

Общие потери врага по состоянию на 13 июня

Украинские военные продолжают защищать свою страну от российского агрессора. По состоянию на утро 13 июня ВСУ уничтожили :

личного состава – около 32 300 человек,

танков – 1 432 единицы,

боевых бронированных машин – 3 492 единиц,

артиллерийских систем – 718 единиц,

РСЗО – 226 единиц,

средства ПВО – 97 единиц,

самолетов – 213 единиц,

вертолетов – 178 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 единиц,

крылатые ракеты – 125,

корабли и катера – 13 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 460 единиц,

специальная техника – 54 единицы.

Ликвидация россиян на Востоке

Самая сложная ситуация остается на Востоке. Однако украинские защитники продолжают защищать Донбасс, несмотря на все. За сутки прошедшие сутки 12 июня наши воины уничтожили:

18 кафиров;

1 боевую бронированную машину;

1 тяжелый артиллерийский гусеничный тягач высокой проходимости АТ-Т;

1 миномет;

1 советский станковый противотанковый гранатомет СПГ;

1 вражеский склад боеприпасов.

Обратите внимание – оперативная информация от Генштаба ВСУ о ситуации в Украине: видео