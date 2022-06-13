Станом на ранок 13 червня, у Сєвєродонецьку тривають важкі бої. Про ситуацію в місті розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Бої настільки важкі, що добу боротьба може тривати, навіть, не за вулицю, а лише за одну багатоповерхівку,

– зазначив чиновник.

Через постійні обстріли провести масову евакуацію з Сєвєродонецька, або привести туди гуманітарну допомогу – неможливо. Збройні Сили України можуть вивозити лише по декілька людей за день.

У бомбосховищах хімічного підприємства "Азот" ховаються 500 людей, 40 з них – діти. Росіяни гатять по промисловій зоні з артилерії важкого калібру. Гайдай наголосив, що укриття "Азоту" не такі міцні, як на металургійному комбінаті "Азовсталь" у Маріуполі. Тому влада намагається організувати евакуацію з гарантіями безпеки. Адже раніше всі люди, що перебувають на підприємстві, відмовилися виїжджати з Сєвєродонецька.

Зауважимо, що за словами голови ОВА, загрози оточення наших військових у Луганській області немає.