Аналітики переконані, що військовим країни-агресорки потрібно буде добряче викластись, якщо вони хочуть досягнути успіхів на Донбасі. Вирішальним у цьому питанні буде форсування Сіверського Донця.

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Сіверський Донець важливий для окупантів

У розвідці наголосили на тому, що у найближчі місяці можливе форсування річок, зокрема Сіверського Донця. Це, переконані у відомстві, вплине на подальший перебіг війни.

Слід розуміти, що важливою для окупантів є 90-кілометрова центральна ділянка лінії фронту на Донбасі. Мовиться про територію, яка пролягає на захід від річки Сіверський Донець. Тож росіянам потрібно буде або проводити амбітні флангові дії, або штурмувати форсування річок. В інакшому випадку вони не зможуть досягнути поставлених перед собою цілей.

Нагадаємо, що російське військове командування прагне вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Але минулі спроби свідчать, що у військових країни-агресорки недостатньо умінь та можливостей, щоб протистояти українським захисникам. ЗСУ неодноразово знищували понтонні переправи ворога разом із живою силою та технікою. Тож загарбникам постійно доводилось відступати.

Окупанти відтіснили ЗСУ з центру Сєвєродонецька

Тим часом у ранковому зведенні Генштабу від 13 червня повідомили про те, що російські загарбники продовжили штурмувати Сєвєродонецьк. Вони били по наших позиціях з артилерії. Тож ЗСУ довелось відійти від центру міста. Водночас слід розуміти, що ситуація непроста та міняється ледь не щогодини.

Водночас окупанти роблять усе можливе для того, щоб відрізати Сєвєродонецьк. Для цього вони вже зруйнували другий міст. Наразі, підкреслює Сергій Гайдай, не вщухають обстріли третьої й останньої переправи.

І якщо її таки знищать, то з Сєвєродонецька неможливо буде вивезти людей. Крім того, зникне можливість довозити військових для підсилення наших позицій. Зауважимо, що третій міст і так перебуває в аварійному стані. Він настільки старий, що ним не можуть пересуватись навіть вантажівки.

Валерій Залужний зауважив, що до Сєвєродонецька окупанти перекинули до семи БТГ. Це вони зробили для того, щоб пришвидшити захоплення міста. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що в загарбників у десять разів більше важкого озброєння. Водночас наші військові боронять свої позиції мужньо та дають гідну відсіч ворогові.

Яка зараз ситуація на фронті – оперативна інформація від Генштабу: дивіться відео