Про ситуацію у місті станом на 13 червня розповів речник Міноборони України Олександр Мотузяник на брифінгу у "Медіа Центрі Україна". 24 канал передає деталі.

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Актуальна ситуація у Сєвєродонецьку

За словами Олександра Мотузяника, наразі триває другий етап повномасштабного вторгнення Росії, і ворог, на жаль, продовжує переважати у військовій техніці та артилерії. Разом з тим Збройні Сили України героїчно тримають оборону й завдають російським окупантам значних втрат.

У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, командування ворога не зважає на свої втрати й намагається захопити якомога більше території. Противник продовжує застосовувати тактику часів Другої світової війни, вважаючи основним здобутком оточення українських сил й захоплення нових населених пунктів.

У міській забудові міста Сєвєродонецьк окупанти зазнають значних втрат у піхотних підрозділах Росгвардії та своїх збройних сил. Просуваються лише застосовуючи штурмову авіацію,

– зазначив Мотузяник.

До слова, речник Міноборони додав, що основною метою російського командування все ще залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, забезпечення стійкості сухопутного коридору між Ростовською областю та тимчасово окупованим Росією Кримом, а також блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря.

Останні новини із Сєвєродонецька: коротко

У зведенні Генштабу ЗСУ від 13 червня йдеться, що російським окупантам вдалось відтіснити наших захисників і захисниць з центру міста. Запеклі бої продовжуються.

Очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай розповів, що російські загарбники контролюють 70% Сєвєродонецька, а важкі бої тривають навіть не за вулиці, а за одну багатоповерхівку. Через постійні обстріли не вдається здійснити масову евакуацію цивільного населення чи доставити до міста гуманітарну допомогу. Разом з тим Збройні Сили України можуть вивозити лише декілька людей за день. При цьому Гайдай підкреслює, що загрози оточення наших військ у Луганській області немає.

Сили спеціальних операцій з гаубиць М777 знищили 3 російські "Гради", з яких окупанти гатили по Сєвєродонецьку. Ще одну таку систему загарбників вдалось пошкодити.

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