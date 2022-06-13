Российские кафиры продолжают подло обстреливать мирных украинцев своими ракетами и артиллерией. Враг хочет нанести как можно больше вреда мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а поскольку никаких моральных "тормозов" в голове россиян не существует, они не устают совершать ужасные преступления.

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Как выглядит Зеленодольск

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, российские кафиры произвели обстрел жилых кварталов Зеленодольской общины. Подлую ночную атаку на мирных украинцев враг совершил из "Ураганов".

К сожалению, в результате вражеских обстрелов пострадали. В Зеленодольске, центр которого обстреляли россияне, погиб один человек. Также известно о пяти раненых. В Большой Костромке повреждены дома, погибших и пострадавших нет.

Как выглядит Зеленодольск после ничего обстрела: фото

Война России против Украины: последние события

В Одесской области, несмотря на запрет посещения пляжей, местные жители все равно идут отдыхать к морю и даже пробуют купаться. К сожалению, такое нарушение запрета и пренебрежение элементарными правилами безопасности приводит к трагедиям – на мине подорвался мужчина. Как выяснили правоохранители, мина была на русском языке . Жителям Одессы и области в который раз напоминают, что пренебрежение правилами может стоить жизни.

Россияне во время отступления на Херсонщине кафиры пытаются не только ограбить людей и издеваться над гражданскими, но и настроить украинцев против власти. Для этого россияне врут о том, что у Скадовска нашли захоронение сибирской язвы. Верить им никто не собирается, а единственная язва, которая существует в Украине – это сами россияне и их "русский мир".

Представитель Путина Сергей Кириенко постоянно находится на временно оккупированных территориях и контролирует шантаж мирных украинцев . Приспешник российского диктатора верит, что сможет как-то удержать украинскую землю и приравнять свободных украинцев к российским рабам.

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