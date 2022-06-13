Російські окупанти продовжують підло обстрілювати мирних українців своїми ракетами та артилерією. Ворог хоче завдати якомога більшої шкоди мирним мешканцям та цивільній інфраструктурі, а оскільки жодних моральних "гальм" у голові росіян не існує, вони не втомлюються скоювати жахливі злочини.

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Як виглядає Зеленодольск

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, російські окупанти здійснили обстріл житлових кварталів Зеленодольської громади. Підлу нічну атаку на мирних українців ворог здійснив з "Ураганів".

На жаль, внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі. У Зеленодольську, центр якого обстріляли росіяни, загинула одна людина. Також відомо про п'ятьох поранених. У Великій Костромці пошкоджені будинки, загиблих та постраждалих немає.

Як виглядає Зеленодольськ після нічного обстрілу: фото

Війна Росії проти України: останні події

В Одеській області попри заборону відвідування пляжів місцеві мешканці все одно йдуть відпочивати до моря та навіть пробують купатися. На жаль, таке порушення заборони та нехтування елементарними правилами безпеки приводить до трагедій – на міні підірвався чоловік. Як з'ясували правоохоронці, міна була російською. Мешканцям Одеси та області вкотре нагадують, що нехтування правилами може коштувати життя.

Росіяни під час відступу на Херсонщині намагаються не лише пограбувати людей та знущатися з цивільних, а й налаштувати українців проти влади. Для цього росіяни брешуть про те, що біля Скадовська знайшли поховання сибірської виразки. Вірити їм ніхто не збирається, а єдина виразка, яка існує в Україні – це самі росіяни та їхній "русскій мір".

Представник Путіна Сергій Кирієнко постійно перебуває на тимчасово окупованих територіях та контролює шантаж мирних українців. Посіпака російського диктатора вірить, що зможе якось втримати українську землю та прирівняти вільних українців до російських рабів.

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