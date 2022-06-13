Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив відео зі зруйнованого драматичного театру. На це боляче дивитися: будівля зазнала значних руйнувань, але деякі перекриття витримали удар окупантів.

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Маріупольці не заходять всередину театру

Судячи з усього, російські окупанти привезли генератори поблизу маріупольського драмтеатру. Так люди можуть зарядити телефони. Але всередину, попри спеку, місцеві не заходять. Ймовірно, бояться, що будівля розвалиться.

Драматичний театр прямо зараз. Навіть в спеку маріупольці не заходять сховатись від сонця. Цинічні росіяни продовжують атакувати пропагандою людей, змушених заряджати телефон від генераторів. Немає в світі більш такого місця, яке здатне відображати всі нелюдства росіян одночасно. День за днем, – зазначив Петро Андрющенко.

Як виглядає зруйнований маріупольський драмтеатр: дивіться відео

Нагадаємо, російські окупанти здійснили авіаудар по маріупольському драмтеатру ще 16 березня. Тоді в укритті там перебували, за різними даними, від 500 до 1200 людей. Ніхто досі не знає, скільки з них загинули.

Вже на той момент Маріуполь близько двох тижнів перебував в оточенні. Російські окупанти зараз контролюють місто і приховують кількість жертв. Усі завали з будівлі драмтеатру вони розібрали, а загиблих поховали у братських могилах.

"Загиблих поховано під безіменними номерами в братській могилі в Мангуші. Якщо є в 21 сторіччі більший військовий злочин проти людства, то я не знаю який. Лють. Просто лють", – наголошував Петро Андрющенко.

Відповідальним за облогу та руйнування Маріуполя вважають російського генерала-полковника та начальника національного центру управління обороною Росії Михайла Мізинцева. Саме його називають "Маріупольським м’ясником".

Він віддавав накази нищити місто. Зокрема, і на його руках тисячі мирних жителів, які загинули під час штурму Маріуполя, що здійснювали російські загарбники. Нещодавно Європейський Союз ввів санкції проти Мізинцева та ще 64 осіб.

Як виглядає знищений Маріуполь: дивіться відео