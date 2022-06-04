Загалом у новий список санкцій від Європейського Союзу потрапило 65 осіб ат 18 компаній. Всі вони наближені до Кремля.

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"Маріупольський м'ясник"

Під санкції потрапив і Михайло Мізинцев. Це російський генерал-полковник, який на Росії є начальником національного центру управління обороною Російської Федерації. Однак світовій громадськості він відомий більше як Butcher of Mariupol ("маріупольський м'ясник").

Саме Мізинцева ідентифікували як командира, який відповідальний за облогу Маріуполя, під час яко місто просто стерли з лиця землі. Мізинцев використав тактику, яку Росія до цього випробувала в Сирії під час облоги міста Алеппо – постійні артилерійські обстріли та удари з повітря.

Мізинцева звинувачують, зокрема, в організації бомбардувань міста Маріуполя, внаслідок яких загинули тисячі мирних жителів міста. Саме він відповідальний за бомбардування пологового будинку та драмтеатру в Маріуполі, в результаті чого загинули сотні дітей.

"Михайло Мізинцев є фізичною особою, відповідальною за підтримку або реалізацію дій чи політики, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, стабільності чи безпеці в Україні", – йдеться в заяві ЄС.

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Бомбардування Маріуполя: пологовий будинок та драмтеатр

Маріуполь піддався жахливим бомбардуванням з першого дня російського вторгнення. Адже це місто на шляху з Росії до окупованого Криму. Тож окупантам було важливо захопити його для "сухопутного коридору" до окупованого півострова.

Найбільш жахаючими стали два бомбардування Маріуполя, коли на місто скинули авіабомби. Адже їх скидали на цивільні об'єкти, де перебували чи переховувалися мешканці міста від обстрілів.

На пологовий будинок та дитячу лікарню в Маріуполі російські окупанти скинули декілька бомб 9 березня. Тоді одразу внаслідок обстрілу загинуло троє людей, серед них дитина. 17 людей отримали поранення. Згодом від отриманих поранень померла ще одна породілля та її новонароджена дитина.

Авіаудар по будівлі драмтеатру в Маріуполі було здійснено 16 березня. На нього скинули потужну авіабомбу. Тоді в приміщені переховувалося від 500 до 1200 осіб. Скільки з них загинуло – достеменно невідомо. Місто невдовзі опинилося в окупації, і росіяни приховують кількість жертв. Завали зруйнованого театру окупанти розібрали, а загиблих поховали у безіменних могилах.

Колаборанти під санкціями

В новому санкційному списку 65 осіб. Більшість з них – росіяни. Але є й ті, то має громадянство України, але співпрацює з ворогом. Загалом таких п'ятеро.

До санкційного списку Європейського Союзу потрапив гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо. А також його "заступник" Кирило Стремоусов. Водночас в документах ЄС в Стремоусова значиться російське громадянство. Хоча ще у 2020 році він був українцем.

Серед інших колаборантів із Херсона, які потрапили під санкції ЄС, також Сергій Черевко й Тетяна Кузьмич.

Від Запоріжжя до санкційного списку потрапила російська ставлениця у Мелітополі Галина Данильченко.

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