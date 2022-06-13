Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко обнародовал видео из разрушенного драматического театра. На это больно смотреть: здание потерпело значительные разрушения, но некоторые перекрытия выдержали удар кафиров.

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Мариупольцы не заходят внутрь театра

Судя по всему, российские кафиры привезли генераторы вблизи мариупольского драмтеатра. Так люди могут зарядить телефоны. Но внутрь, несмотря на жару, местные не заходят. Вероятно, боятся, что здание развалится.

Драматический театр прямо сейчас. Даже в жару мариупольцы не заходят спрятаться от солнца. Цинические россияне продолжают атаковать пропагандой людей, вынужденных заряжать телефон от генераторов. Нет в мире более такого места, которое способно отражать все бесчеловечности россиян одновременно. День за днем, – отметил Петр Андрющенко.

Как выглядит разрушенный мариупольский драмтеатр: смотрите видео

Напомним, российские кафиры совершили авиаудар по мариупольскому драмтеатру еще 16 марта. Тогда в укрытии там находились, по разным данным, от 500 до 1200 человек. Никто до сих пор не знает, сколько из них погибли.

Уже к тому моменту Мариуполь около двух недель находился в окружении. Российские кафиры сейчас контролируют город и скрывают количество жертв. Все завалы из здания драмтеатра они разобрали, а погибших похоронили в братских могилах .

"Погибшие похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше. Если есть в 21 веке большее военное преступление против человечества, то я не знаю какое. Ярость. Просто ярость", - отмечал Петр Андрющенко.

Ответственным за осаду и разрушение Мариуполя считается российский генерал-полковник и начальник национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. Именно его называют "Мариупольским мясником".

Он отдавал приказы уничтожать город. В частности, и на его руках тысячи мирных жителей, погибших во время штурма Мариуполя, совершаемых российскими захватчиками. Недавно Европейский Союз ввел санкции против Мизинцева и еще 64 человек.

Как выглядит уничтоженный Мариуполь: смотрите видео