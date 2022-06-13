Про ситуацію на тимчасово підконтрольних Росії територіях, зокрема у Херсоні, в ефірі загальнонаціонального марафону новин розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він зауважив, що наразі українці живуть там у дуже складних умовах.

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Росіяни шантажують людей на окупованих територіях, щоб швидше їх анексувати

Росіяни намагаються якомога швидше створювати в зайнятих містах і селах свої "адміністрації" та переводити всю діяльність цих територій під російські шаблони.

На думку Денисенка, загарбники отримали чіткі вказівки з Кремля, аби максимально швидко організовувати і проводити референдуми та рухатися до анексії. Він зауважив, що, аби контролювати цей процес, на тимчасово окупованих територіях постійно перебуває заступник голови адміністрації Путіна Сергій Кирієнко.

Говорити про те, що люди готові йти на референдуми ми не можемо, але вони починають змушувати людей переоформлювати паспорти, переводити бізнеси на російське законодавство,

– розповів радник глави МВС.

Денисенко вважає, що загарбники продовжуватимуть "пресувати" людей. Якщо в перший день паспортизації у Херсоні, окупантам вдалося знайти 23 людини, які самі погодилися отримати російські документи, то надалі вони примушуватимуть місцевих. Мовляв, хочете пенсію чи зарплату – отримуйте паспорт.

"Тобто вони ставитимуть умови, за яких людина буде змушена йти на це", – підсумував Вадим Денисенко.

Коротко про паспортизацію у Херсоні

25 травня Володимир Путін підписав указ, що передбачає спрощену видачу російських паспортів мешканцям тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей.

За кілька тижнів загарбники анонсували початок паспортизації. Вони навіть зняли чергове пропагандистське відео, в якому херсонці нібито стоять у чергах за червоними книжечками держави-агресорки. Воно, звісно ж, виявилося фейком – насправді росіяни знімали людей, що стояли у черзі за гумдопомогою.

Окупанти почали роздавати паспорти 11 червня. Однак, великого попиту на них не було. За документами прийшли 23 людини.

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський зауважив, що така реакція місцевих на паспортизацію ще раз довела, що "реінкарнація Російської імперії неможлива, історія не повториться".

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