В течение недели на побережье выносило еще несколько мин.

Представитель Патрульной полиции Одессы Алла Марченко сообщила, что мина, на которой на одном из пляжей Грибовки Одесской области взорвался мужчина, была русской.

Кстати Три человека взорвались на вражеской мини на пляже Лазурного на Херсонщине

По словам пресс-секретаря полиции, это одна из тех мин, которые расставили в Черном море российские корабли. По ее словам, за неделю на побережье выносило еще несколько российских мин.

Что известно о трагическом случае в Одесской области

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук 11 июня сообщил , что в селе Грибовцы мужчина, несмотря на запрет, ушел отдыхать на пляж с семьей. Он решил проверить глубину воды, но натолкнулся на русскую мину. К сожалению, случай окончился трагедией.

Впоследствии стало известно, что трагедия произошла с семьей внутренних переселенцев из Донецкой области. Также трагический момент попал на видео . Еще одному мужчине чудом удалось выжить.

Российские мины в Черном море

Россия целенаправленно заменяла Черное море и разместила свой флот, чтобы Украина не могла производить экспорт зерна и других товаров.

В марте Турция и Румыния обнаруживали русские мины , дрейфующие в Черном море.

Точное количество российских взрывоопасных предметов в Черном море пока неизвестно. Однако эксперты считают, что российских мин в море может быть до 600 .

В оперативном командовании "Юг" 11 июня информировали, что в Одесской области сдетонировала российская морская мина . Она взорвалась в 20 метрах от побережья. Сообщалось, что вражеская морская мина сорвалась с якоря.

Украинские военные постоянно работают над поиском российских мин. Вблизи Одесщины ВСУ ликвидировали опасную российскую мину.

Отметим, что украинские военные заменяли все побережье Черного моря на случай высадки российского десанта.

Морские мины на побережье выбрасывают слишком часто, поэтому гулять по пляжам запрещено. Несмотря на это, люди нарушают запрет и подвергают себя серьезной опасности.

Узнайте больше – на пляже Одесщины взорвалась мина: смотрите видео