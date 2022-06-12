Трагедия произошла в селе Грибовцы с семьей из Донецкой области. Муж подорвался на мине на виду у жены, сына и товарища.

Актуально Под Одессой на пляже на мини взорвался отдыхающий: люди все равно остаются на берегу моря

Детали трагедии под Одессой

Похоже, что друг погибшего родился в рубашке, ведь чудом не пострадал. Он пошел купаться вместе с товарищем, но взрывная волна его не тронула.

Правоохранители Одесской области опубликовали в сети видео момента взрыва. На нем видно, как над морем поднялся огромный столб воды.

Еще раз отмечаем: строгий запрет на посещение побережья и купание в море – это меры безопасности, пренебрежение которыми представляет опасность для жизни,

– подчеркнули полицейские.

Смотрите видео момента взрыва мины в Черном море:

Обратите внимание! По словам спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, мужчина пошел проверить глубину воды, но наткнулся на российскую мину. Известно, что снаряд сорвался с якоря и отнес его к берегу.

На побережье Одессы обезвредили две вражеские морские мины: как это происходило – в видео

Заметим, правоохранители, спасатели и местные власти постоянно отмечают, что купаться в Черном море, а также загорать на пляжах Одесской области – строго запрещено. Ведь в воде могут быть вражеские мины, а пляжи заменяли украинские специалисты из-за угрозы высадки российского десанта.

На пляжах уже поставили таблички, предупреждающие об угрозе, но люди их игнорируют. Иногда отдыхающие загорают сразу у знака "Осторожно мины".

Похожий инцидент в Лазурном

3 июня в Лазурном Херсонской области погибли 3 местных жителя. Известно, что они взорвались на российской мини на пляже вблизи пансионата "Парус". Все пострадавшие погибли прямо на месте происшествия.

По этому факту Херсонская областная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Важно! Вражеское войско активно заменяет временно оккупированную Херсонскую область. В частности, свои мины россияне оставляют в лесах, пляжах и других местностях региона. Местных жителей призывают не посещать эти территории.

К теме смотрите видео об актуальной ситуации на фронте: