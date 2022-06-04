Оккупанты установили мины вдоль побережья Черного моря в поселке Лазурное. Своими циничными действиями они нарушили Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны.

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В прокуратуре завели дело

Одна из мин сдетонировала на местном пляже вблизи пансионата "Парус". Трое местных жителей погибли на месте происшествия.

По этому факту Херсонская областная прокуратура возбудила уголовное дело. Она касается статьи о нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

В настоящее время в уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия, направленные на быстрое, полное и беспристрастное исследование обстоятельств правонарушения,

– рассказали в Офисе генпрокурора.

Правоохранители в очередной раз напомнили украинцам, что кафиры минуют леса, пляжи и другие местности Херсона. Поэтому будьте внимательны и не подвергайте себя опасности.

Пляжи Одещины заминированы

Украинские военные заменяли побережье и акватории Одесской области. Это сделали из-за угрозы высадки российского десанта – взрывчатка может сдержать российских кафиров от продвижения. Поэтому гулять по местным пляжам строго запрещено. Однако некоторым одесситам безразлично мины – они купаются и загорают.

По словам представителя Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, некоторые лежат на пляже прямо у таблички, которая предупреждает о минах. Местные жители очень пренебрегают собственной жизнью и нарушают запрет. Поэтому у патрульных полицейских навалились работы – они выгоняют людей с пляжей. Так, недавно в сеть попало забавное видео , как патрульные гоняются за отдыхающими. Одного мужчину повезли в отделение в самих плавках.

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Братчук призвал население не быть таким безответственным: "Это раздастся очень жестко, но я очень не хочу, чтобы руки, ноги или головы тех, кто решит позагорать на заминированных территориях, летали над акваторией Черного моря".

Он отметил, что нарушителей могут привлечь к ответственности. Ведь они не только нарушают правила военного положения, но и пренебрегают работой, которую военные сделали для их безопасности.

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