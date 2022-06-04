Херсонщина за время полномасштабной войны стала тем регионом, где было едва ли не самое большое сопротивление оккупации. Кроме того, чего стоит Чернобаевка, в которой россияне то и дело несут потери. Однако жизнь в оккупации – это опасность, стресс, страх, и дальше можно перечислять еще много чего.

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В рамках проекта "Интервью24" мы пообщались с Софией – девушкой из Херсона. Учитывая, что она находится во временно оккупированном городе, мы не публикуем никаких ее данных, чтобы не подвергать опасности.

София рассказала, как сейчас живет оккупированный Херсон, какие настроения в городе и как местные жители адаптировались к новым реалиям.

Бои были постоянно, но мы верили, что война закончится быстро

Как для тебя началась война? Можешь ли вспомнить утро 24 февраля?

До того дня мы все смеялись и говорили, что этого (войны – 24 канал) точно не будет. Утро началось со звонка друга из Голой Пристани. Он спросил как дела и так далее. Я подумала, что он вот наконец-то приехал в Херсон, потому что мы 2 года не виделись. А друг сказал, что война началась. Моя первая реакция: "Да нет, такого быть не может".

О том, как россияне вошли в Херсон, у СМИ немало информации. Однако есть люди, и таких достаточно много, которые убеждают, что оккупанты пришли в город без каких-либо боев. Как все происходило на самом деле?

Бои были, я их слышала. Это было не самое приятное чувство.

Было страшно, но я даже в подвал не спускалась. Думала: "Если мне суждено, то я выживу".

Бои были постоянно, было слышно взрывы и мы постоянно созванивались с родными. Помню, говорили: "Та сейчас вот немного повоюют, все будет хорошо. Это скоро закончится, потому что Украина все сразу сделает".

Солдата, который убивает детей, не остановит плакат: о митингах в Херсоне

Когда оккупанты вошли в Херсон, в городе было много митингов против оккупации, которые россияне разгоняли силой. Ты или твои друзья были там? Погасли ли протестные настроения в городе после разгонов?

Настроения погасли. Митингов сейчас очень мало. Мало кто выходит – все боятся. На прошлых митингах в людей запускали светошумовые гранаты, людей ранило осколками. Они просто убегали.

Мои знакомые были на митингах. Я не ходила. Я считала, что митинги – пустая трата времени. Да, это поддержка духа, но его можно поддерживать и на расстоянии.

Мне кажется, что солдата, который убивает детей, женщин, мужчин и всех, кто ему попадется, не остановит плакат "Нет войне". Ему же безразлично – захочет и выстрелит.

Какой была ситуация с мобильной связью? Была информация о том, что она исчезла в начале полномасштабной войны. Это правда?

Честно, не помню. Мне кажется, что в начале войны связь была. Но было такое, что на 3 дня исчезла мобильная связь, но и когда это было – тоже не припомню.

2 дня связи полностью не было, а на третий день я вылезала на забор и так ловила связь.

Разговор с Софией был записан до отключения мобильной связи в Херсонской области. Область во второй раз на 3 дня осталась без связи, 3 июня ее удалось восстановить.



Люди в Херсоне пытались найти сеть / Фото предоставлено 24 каналу

Запасы врага нужно уничтожать: о гуманитарке и проблемах с наличными деньгами

На временно оккупированные территории россияне активно возят свою гуманитарку. В Херсон тоже. Берут ли ее местные жители?

Гуманитарку берут, потому что людям не за что жить. У кого есть какие-то запасы – тот ее не берет. Но я считаю, что запасы врага тоже нужно уничтожать. Поэтому пусть берут и пусть не голодают. Сегодня, например, 6 грузовиков с гуманитаркой въехали. Перед тем 4 грузовика завезли. Гуманитарку раздают, но где-то спокойно, где-то не очень.

Вот я была на рынке около недели назад. Там гумпомощь раздавали прямо на остановке. Стояли машины, солдаты с оружием. Люди просто ломились за гуманитаркой и оккупанты начали стрелять в воздух.

В Херсоне работы нет, снять наличные деньги очень сложно. Очереди очень длинные. Снять наличные можно под 5%. Пенсионерам сложно снимать наличные деньги и пенсии в последнее время выдают старыми украинскими монетами. Одной женщине пенсию выдали монетами по 50 копеек. Просто коробку монет. Но ими нельзя рассчитаться.

Как в Херсоне оккупанты раздают гуманитарку: видео предоставлено 24 каналу

В комментариях в соцсетях иногда можно увидеть, как люди, которые сейчас на временно оккупированных территориях, пишут, что их забыли, бросили и так далее. Есть ли такие настроения в Херсоне?

К сожалению, такие настроения есть. Многие в Херсоне говорят: "Нас сдали", "Нас забыли". Но вот мои знакомые и друзья понимают, что здесь не было достаточно сил для обороны. Потому так и не считают.

Никто не ходит сам: россияне похищают людей, а затем просят выкуп в гривнах

Известно, что россияне очень часто похищают людей. Насколько эта проблема острая в Херсоне?

Многие мои друзья публикуют посты о том, что у них исчез кто-то из их друзей. У меня, слава Богу, из друзей еще никто не исчез. И я тоже цела. Однако люди исчезали.

Я слышала, что россияне таким образом зарабатывают. Требуют выкуп за людей. Главное – они требуют гривны. Затем этими же гривнями они расплачиваются в магазинах и супермаркетах, на рынках, покупают себе кофе.

Как ведут себя россияне в городе?

Ну, в целом, вроде тихо. Однако передвигаться по городу сложно, страшно, в том числе и потому, что многих людей похищают.

Люди очень осторожны. Вот вышли из дома быстренько в магазин или на рынок и обратно. И это компанией.

Если кто-то хочет погулять, то выбирает для этого людное место. К примеру парк. Практически никто не ходит сам, все стараются, скажем так, ходить по двое.



Техника оккупантов в Херсоне / Фото предоставлено 24 каналу

Пока есть только слухи о введении российских паспортов

В апреле было много информации о том, что оккупанты готовят псевдореферендум. Его якобы планировали на начало мая, однако, к счастью, ничего не произошло.

Ничего такого не было. В новостях говорили о подготовке к референдуму за "ХНР". Агиток никаких не было. Ну, по меньшей мере, мне не попадалось. Моим друзьям тоже.

В Херсонской ОВА ранее говорили, что коллаборантов в Херсоне знает каждый. Что известно о тех, кто сейчас сотрудничает с оккупантами?

Насколько я знаю, сейчас активно с россиянами сотрудничает Сальдо (Владимир Сальдо, экс-нардеп и коллаборант – 24 канал). По-моему, это трагично – наверняка он просто выбрал жизнь, или ему захотелось заработать, как и большинству тех, кто сейчас "на верху".

Вот Колыхаев (Игорь Колыхаев, мэр Херсона – 24 канал) не сдался. Я знаю, что он молодец.

Буквально на днях Путин подписал указ об упрощении предоставления российских паспортов украинцам из Херсона и Запорожья. В Мелитополе, например, подготовка к тому, чтобы выдавать российские паспорта идет полным ходом. А что происходит в Херсоне?

Пока ходят только слухи о том, что введут российские паспорта. Как раз последние несколько дней. Пока ничего подобного не происходит.

Но вот что точно, это то, что сейчас пытаются нас переключить на российских операторов. Люди стоят в очередях за российскими SIM-картами, потому что боятся остаться без связи. За это, к сожалению, я могу точно сказать.



Очереди за SIM-картами в Херсоне / Фото предоставлено 24 каналу

Бабушка до сих пор в Мариуполе, а я перестала спокойно спать

Как сейчас проходит твой обычный день? Как он изменился после 24 февраля?

Я стала больше спать. Но разве что по времени, но выспаться не могу. Я просто часто просыпаюсь ночью от звуков. Потом, бывает, иду на улицу посмотреть, не летит ли что-нибудь, а потом обратно спать. Сон беспокойный.

Время от времени хожу на рынок, что-то купить, есть таки нужно. Приготовление еды спасает и очень хорошо отвлекает.

Также иногда с друзьями, которые живут в нашем общем дворе, можем вечером встретиться и поиграть в игры какие-нибудь.

Как изменился день? Я начала больше нервничать и перестала созваниваться с бабушкой. Она сейчас в Мариуполе. Она до сих пор там. На днях впервые за 2 месяца смогла нам позвонить, сказала точный адрес, где она сейчас.

Это невозможно терпеть, спасите нас: об оккупации Херсона

Если бы ты могла обратиться к мировым лидерам сейчас как человек, который уже почти 3 месяца живет под оккупацией, что бы ты сказала?

Спасите. Просто спасите. Это невозможно терпеть, потому что эмоционально истощает, забирает все силы, как пиявка. Страх все разъедает.

Что ты сделаешь первым после победы?

Не буду отходить от бабушки. Буду постоянно рядом с ней.

Российские оккупанты вторглись в Украину и разрушили не одну жизнь, не одно жилье. Разрушили не одну мечту, не один дом. Но все мы прекрасно знаем, что за любое преступление обязательно будет наказание. Это ожидает и тех, кто принес на нашу землю слезы и боль, тех, кто заставил людей покинуть их дома или оккупировал их. Мы все вернем и все отстроим, но отнятые жизни и покой навеки будут на совести захватчиков.