По данным оперативного командования "Юг", вражеская морская мина сорвалась с якоря. В 20 метрах от берега она взорвалась. Военные предполагают, что она столкнулась с другим предметом и сдетонировала.

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К побережью Одесщины снова вынесло сорванную с якоря вражескую мину. Она была обнаружена в море в 20 метрах от берега. Мина сдетонировала прямо в воде, вероятно от столкновения с другим предметом, – говорится в сообщении.

В оперативном командовании "Юг" отмечают быть осмотрительными. Полномасштабная война с Россией продолжается, поэтому нужно вести себя очень осторожно. Это может спасти вам жизнь!

Ни в коем случае не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, не приближайтесь к подозрительным предметам. Также не стоит гулять на пляжах, заминированных из-за потенциальной угрозы высадки вражеского десанта, которая в последнее время значительно снизилась.

В ВМС подчеркнули, что существует вероятность, что россияне решат взорвать тактический десант или диверсионно-разведывательные группы на одесское побережье. Украинские военные тщательно мониторят всю ситуацию.

Военно-морские силы ВСУ отогнали российский флот более чем на 100 километров от украинских берегов. защитники во время полномасштабной войны несколько раз поразили вражеские корабли. Наиболее трофеем стал крейсер "Москва", являвшийся флагманом российского Черноморского флота.

"В результате наших активных действий по поражению морских сил противника, корабельная группировка черноморского флота России была отброшена от украинских берегов на расстояние более сотни километров", - отмечают в Министерстве обороны Украины.

Тем не менее, угроза ракетных ударов с морского направления сохраняется. Похоже, что в России уменьшились запасы крылатых ракет "Калибр", поэтому они начали использовать противокорабельные ракеты для наземных объектов. Стоит добавить, что с 24 февраля оккупанты выпустили с кораблей и подлодок более 300 крылатых ракет.

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