Про це 23 червня повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Зазначив, що окупанти 6 разів вдарив по Криворізькому району.

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"В Апостоловому поранено двоє людей. Їх ушпиталили. Є руйнування житла. Місто частково без світла та води", – сказав очільник ОВА.

Обстріляли касетними боєприпасами

За словами Резніченка, на вулицях та подвір'ях після обстрілу знаходять касетні боєприпаси. Також на місцях влучань працюють рятувальники та евакуюють людей.

"Зараз працюють піротехніки. На цей час вже виявили 16 касетних елементів. Прошу місцевих бути обачними. І ні за яких умов не чіпати підозрілі предмети", – наголосив Резніченко.

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Взяли касетний снаряд до рук

Міський голова Апостолового Андрій Оса розповів, що 22 червня росіяни о 23:10 обстріляли житловий сектор міста. Зробили це ймовірно з "Урагану". Окупанти випустили майже десяток касетних снарядів.

Є двоє поранених. Взяли касету, вона розірвалася. Зараз вони у лікарні. Їх стан стабілізували. Обсяг руйнувань уточнюється, на місці працюють служби,

– сказав Оса.

Постраждалих людей евакуювали до Кривого Рогу. Він наголосив, що не варто виходити на вулиці, де було влучання, поки Державна служба з надзвичайних ситуацій не завершить роботу й знешкодить всі касети.

Крім цього, в Апостоловому є пошкодження лінії електропередач. Також у частині міста немає водопостачання. Неполадки вже ремонтують.

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Вибух у Дніпрі

З багатоповерхівки на вулиці Запорізьке шосе, що в Шевченківському районі, у Дніпрі п'яний чоловік скинув гранату. Поблизу гралися діти. Після гучного вибуху вони почали втікати. На жаль,11-річний хлопчик отримав поранення. Його госпіталізували.

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