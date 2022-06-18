Одразу після удару стало відомо, що внаслідок атаки є руйнування та постраждалі. Представниця Державної служби України з надзвичайних ситуацій Дар'я Цуркань розповіла про наслідки ракетного удару по Кривому Розі.

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Деталі удару по Кривому Рогу

За її словами, російські ракети влучили в об'єкт соціальної інфраструктури в Інгулецькому районі. Там виникла масштабна пожежа, рятувальники досі продовжують її гасити. Крім того, зруйновано два житлові будинки.

За попередньою інформацією, дві особи отримали поранення. Однак якої важкості наразі невідомо. Голова Дніпропетровської обласної адміністрації Валентин Резніченко також повідомив про атаку росіян, зауваживши, що постраждали двоє людей.

Зверніть увагу! Повітряна тривога, яка була оголошена в цей час майже по всій території України, не лунала в Дніпропетровській області, до якої адміністративно належить Кривий Ріг. Тобто, ракети "прилетіли" зненацька.

Удари по Кривому Рогу: останні новини

Російська армія не припиняє обстріли Дніпропетровщини, зокрема Кривого Рогу. Люди щодня живуть під звуки повітряних тривог та вибухів ракет.

Такі атаки ворога тривають ще з травня. Наприклад, 28 травня росіяни обстріляли двома ракетами завод у Кривому Розі. Внаслідок "прильоту" спалахнула пожежа. Вони майже повністю знищила підприємство, тепер воно потребує повного відновлення.

Вже на початку червня, а саме 2, окупанти були змушені перейти до оборони непідготовлених рубежів на Криворізькому напрямку. У Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли, що російська армія активізувала роботу своїх засобів радіоелектронної боротьби. Крім того, окупанти продовжили обстрілювати цивільну інфраструктуру на Криворізькому напрямку.

Зовсім нещодавно, 7 червня, російські загарбники вкотре атакували Криворізький район. Вони вирішили гатити по Зеленодольській громаді з "Ураганів". Під час цієї атаки 46-річний чоловік у Великій Костромці отримав поранення.

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