Сразу после удара стало известно , что в результате атаки возникли разрушения и пострадавшие. Представительница Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Дарья Цуркань рассказала о последствиях ракетного удара по Кривому Рогу.

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Детали удара по Кривому Рогу

По ее словам, российские ракеты попали в объект социальной инфраструктуры в Ингулецком районе. Там возник масштабный пожар, спасатели до сих пор продолжают его тушить. Кроме того, разрушены два жилых дома.

По предварительной информации, два человека получили ранения. Однако какой тяжести пока неизвестно. Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко также сообщил об атаке россиян, заметив, что пострадали два человека.

Обратите внимание! Воздушная тревога, объявленная в это время почти по всей территории Украины, не звучала в Днепропетровской области, к которой административно принадлежит Кривой Рог. То есть ракеты "прилетели" неожиданно.

Удары по Кривому Рогу: последние новости

Российская армия не прекращает обстрелы Днепропетровщины, в частности, Кривого Рога. Люди каждый день живут под звуки воздушных тревог и взрывов ракет.

Такие атаки врага продолжаются еще с мая. К примеру, 28 мая россияне обстреляли двумя ракетами завод в Кривом Роге. В результате "прилета" вспыхнул пожар. Они почти полностью уничтожили предприятие, теперь оно нуждается в полном восстановлении.

Уже в начале июня, а именно 2, кафиры были вынуждены перейти к обороне неподготовленных рубежей на Криворожском направлении. В Генеральном штабе вооруженных сил Украины рассказали, что российская армия активизировала работу своих средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, кафиры продолжили обстреливать гражданскую инфраструктуру на Криворожском направлении.

Совсем недавно, 7 июня, российские захватчики в очередной раз атаковали Криворожский район . Они решили гатить по Зеленодольской общине из "Ураганов". Во время этой атаки 46-летний мужчина в Великой Костромке получил ранения.

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