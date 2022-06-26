О преступлениях войск государства-агрессоры рассказал председатель Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко. Он отметил, что обстрел продолжался несколько часов.

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Россияне били по Зеленодольскому обществу по артиллерии

Враги использовали против жителей Зеленодольского общества "Грады" и ствольную артиллерию. Целили по жилым домам местных жителей.

В самом Зеленодольске два человека получили ранения – это мужчина и женщина. Они получили медицинскую помощь. В городе вражескими снарядами нанесены разрушения многоэтажкам. Также повреждены дом культуры и почта.

Недавно Криворожский район попал под обстрел "Ураганов"

Отметим, что всего несколько дней назад Криворожский район попал под обстрел из РСЗО "Ураган". К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Целили по Гречаноподовской и Широковской общинам. В последней вражеские снаряды повлекли за собой разрушение.

Село Шестерня обстреляли кассетными боеприпасами. В результате одно из зданий было разрушено.

Обратите внимание! 23 июня в результате удара россиян по Апостолову в больницу попали 2 человека. Город частично остался без тепла и воды.

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Более 100 часов понадобилось спасателям, чтобы потушить пожар на нефтебазе в Новомосковском районе. Она возникла после российского обстрела.

Из-за этого преступления врага погибли три человека, еще 14 – оказались в больнице.

После того, как россияне попали в поле своими снарядами, в области сгорели около 100 гектаров пшеницы.

Больше всего таких обстрелов страдают районы, расположенные вблизи Херсонской области. С временно оккупированных территорий враг по несколько раз в день терзает из РСЗО.

15 июня под ракетный обстрел опять попало Апостолово . Здесь погибли несколько человек. Враги били по населенному пункту из РСЗО "Ураган". Боеприпасы разлетелись по частным домам и дворам.

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