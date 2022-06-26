США готовы предоставить Украине дальнобойные системы

Об этом сказал представитель Белого дома Джон Кирби, отметивший, что украинским военным все еще нужно советское оружие. Он отметил, что США стремятся соблюдать баланс в поставке военной помощи Украине.

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Кирби рассказал, что в первые недели войны Украина получала бывшее советское оборудование, на котором наши военные были обучены работать и знали, как его использовать.

В этом (советском вооружении – 24 канал) по-прежнему есть потребность. Я имею в виду, что они до сих пор используют эти системы,

– заявил представитель Белого дома.

По словам Кирби, после трех месяцев войны все больше идет речь об артиллерии для Донбасса. Украина нуждается в дальнобойных системах, которые США готовы предоставить нашему государству.

Для того, как отметили в Белом доме, нужно вывести из боевых действий часть украинских военных, чтобы научить их пользоваться оружием нового образца.

Поэтому мы хотим убедиться, что придерживаемся здесь правильного баланса: они получают системы, к которым они привыкли, а также системы, которые им нужны, без лишнего снижения их боевой готовности в полевых условиях,

– объяснил Кирби.

США передали Украине HIMARS

В начале июня США одобрили очередной пакет военной помощи Украине , включающий предоставление реактивных систем залпового огня HIMARS. Американские HIMARS способны поражать цели на расстоянии более 64 километров.

23 июня министр обороны Алексей Резников сообщил, что HIMARS уже в Украине . Впрочем, возможно, что ВСУ еще раньше начали использовать HIMARS.

Источники 24 канала разведке сообщали , что украинские воины, вероятно, с помощью HIMARS атаковали врага на острове Змеиный.

Также следует обратить внимание, что в США конгрессмены подали законопроект о срочном начале обучения украинских пилотов. Украинских летчиков могут учить пилотировать современные самолеты F-15 и F-16.

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