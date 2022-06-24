В сеть Сухопутные войска ВСУ выложили короткое видео. На нем можно увидеть, как работает любая из этих установок.

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Сразу же оговоримся, что прекрасно понимаем, насколько разного типа это вооружение. Суть этого ролика состоит в том, чтобы показать, что наши ВСУ будут прицельно уничтожать врага, а также его технику.

"Грады" бьют практически наугад

Следует понимать, что как "Грады", так и "Ураганы" имеют несколько иное применение. Ими бьют впереди себя, чтобы "расчищать" территорию для продвижения военных. В то же время перед HIMARS стоит несколько иная задача. Их используют, чтобы максимально точно обезвреживать врага, а не все вокруг.

В реактивных системах залпового огня типа "Града" или "Урагана" ракеты неуправляемые. Кроме того, они не могут похвастаться точностью, когда речь идет о попадании. Поэтому выпускают сразу десяток снарядов, чтобы покрыть максимальную площадь. И, возможно, поразить запланированный объект.

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С HIMARS ситуация гораздо другая. В этом случае речь идет об оснащении высокоточными и управляемыми ракетами. Наводятся на цель с помощью GPS.

Для сравнения использовали материалы, снятые во время работы HIMARS в Афганистане. Можно увидеть, с какой точностью снаряды попадают в цель и что от нее остается.

Резников пообещал оккупантам, что лето будет жарким

О том, что HIMARS уже находятся на балансе украинской армии, рассказал министр обороны Алексей Резников. Заметим, что это самое дальнобойное оружие, которым обеспечены наши военные.

Теперь без сомнений министр отметил, что это лето для российских захватчиков будет жарким . Более того, для некоторых из них оно еще и станет последним в жизни.

Что касается последнего, то здесь Резников никак не промахнулся. Международные партнеры продолжают поставлять нам тяжелое и столь необходимое вооружение, а это значит, что потери врага будут только возрастать.

Скоро ряды "двухсотых" пополнят 35 тысяч кафиров

С начала полномасштабного вторжения нашим военным удалось уничтожить 34 530 российских бойцов . За прошедшие сутки статистику пополнили не менее 100 врагов. Напомним, что цифры приблизительны, ведь в зонах ведения активных боевых действий подсчитать потери очень сложно.

Уничтожают не только самих захватчиков, но и машины. В металлолом уже превратили 1507 российских танков, 3637 боевых бронированных машин, 753 артиллерийские системы, 241 реактивную систему залпового огня, а также 99 единиц средств ПВО.

Кроме того, на балансе вражеской армии на 216 самолетов, 183 вертолета, 622 БпЛА оперативно-тактического уровня, 137 крылатых ракет, 14 судов, 2553 автомобиля и автоцистерны и 60 единиц специальной техники меньше.

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