Ба більше, він включатиме нові реактивні системи залпового вогню HIMARS. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

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Більше HIMARS та боєприпасів

За словами Кірбі, Штати продовжать надавати Україні допомогу "історичного рівня".

Цього тижня адміністрація оголосить про наступний пакет озброєнь і обладнання для України. Він включатиме більше HIMARS,

– сказав чиновник.

Він відзначив, що українці фективно використовують HIMARS на полі бою. Крім того, в пакеті також будуть додаткові артилерійські боєприпаси і ракети для РЗСО.

Також інформацію підтвердив і глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він написав, що "скоро в нас буде ще більше HIMARS".