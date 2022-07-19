Цілком логічно, що росія може захотіти знищити ці РСЗВ. Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак розповів, чи це можливо.
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Така ймовірність існує. Але я думаю, що наші ЗСУ дуже активно демонструють мобільну оборону і вони постійно переміщуються. Спіймати звісно їх можна, але це достатньо нелегко. Адже російські пілоти не мають такого досвіду бойового застосування,
– сказав експерт.
За його словами, росіяни мають різний досвід роботи в Сирії, але це зовсім не та історія, яка може виникнути зараз.
"Адже літаки їхні старі і спроба російського керівництва модернізувати ТУ-160 літак не завершилась успіхом. Вся апаратура наведення стара і вона буде ускладнювати роботу пілотів. Щодо самих ракет – так це міцна зброя, але робота з ними буде залежати від того, як сторони вивчать їхню роботу", – сказав Бадрак.
росія хоче знищити HIMARS
- Військово-політичне командування росії поставило перед своїми солдатами нове нахабне завдання – знищити ракетні артилерійські системи HIMARS. Про це розпорядився міністр оборони агресора сергій шойгу.
- Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповідав, що російське військове командування визначило HIMARS небезпекою, як тільки побачили їхнє ефективне застосування по своїх позиціях.
- Натомість міністр оборони України Олексій Резніков запевняв, що партнери зі США вражені тим, як влучно працюють українські артилеристи. Резніков розповів, що американські партнери задоволені якістю використання українськими артилеристами систем HIMARS – вони витрачають кожну ракету саме з метою високоточного ураження найболючіших місць російських військ. Про це він нещодавно говорив з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
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