Цілком логічно, що росія може захотіти знищити ці РСЗВ. Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак розповів, чи це можливо.

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Така ймовірність існує. Але я думаю, що наші ЗСУ дуже активно демонструють мобільну оборону і вони постійно переміщуються. Спіймати звісно їх можна, але це достатньо нелегко. Адже російські пілоти не мають такого досвіду бойового застосування,

– сказав експерт.

За його словами, росіяни мають різний досвід роботи в Сирії, але це зовсім не та історія, яка може виникнути зараз.

"Адже літаки їхні старі і спроба російського керівництва модернізувати ТУ-160 літак не завершилась успіхом. Вся апаратура наведення стара і вона буде ускладнювати роботу пілотів. Щодо самих ракет – так це міцна зброя, але робота з ними буде залежати від того, як сторони вивчать їхню роботу", – сказав Бадрак.

росія хоче знищити HIMARS

Військово-політичне командування росії поставило перед своїми солдатами нове нахабне завдання – знищити ракетні артилерійські системи HIMARS. Про це розпорядився міністр оборони агресора сергій шойгу.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповідав, що російське військове командування визначило HIMARS небезпекою, як тільки побачили їхнє ефективне застосування по своїх позиціях.

Натомість міністр оборони України Олексій Резніков запевняв, що партнери зі США вражені тим, як влучно працюють українські артилеристи. Резніков розповів, що американські партнери задоволені якістю використання українськими артилеристами систем HIMARS – вони витрачають кожну ракету саме з метою високоточного ураження найболючіших місць російських військ. Про це він нещодавно говорив з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

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