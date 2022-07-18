Такий наказ окупантам дав російський міністр оборони сєргєй шойгу. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ держави-агресорки, пише 24 канал.

Читайте також У Курській області росії військові почали "виконувати бойові задачі" і спалили підприємство

Нічні вибухи "селітри" на окупованих територіях вже дуже допекли окупантам. То ж завдання "Х" шойгу поставив перед командуванням угруповання військ "Південь". Мовляв, знищення HIMARS – в пріоритеті. Вражати установку окупанти хочуть "високоточною зброєю".

Шойгу вперше сказав, хто командує окупантами на Донбасі

Цікаво, що російське міноборони вперше офіційно назвало командувача своїх військ на Донбасі. Ним виявився генерал-лейтенант рустам мурадов. З 2018 року він працював заступником командувача військ південного військового округу, а з листопада 2020 року по вересень 2021 року командував російськими "миротворцями" у Нагірному Карабаху. Раніше мурадов був військовим радником у Сирії.

У лютому 2022 року за вторгнення в Україну військовий потрапив під персональні санкції ЄС.



рустам мурадов командує російськими окупантами на Донбасі / Фото росЗМІ

До теми Це лише початок, – військовий оглядач відповів, яких проблем наробили HIMARS окупантам

ЗСУ атакують російські склади

Останнім часом на окупованих територіях активно спалахують склади з російською зброєю. Ймовірно, українські військові атакують їх американськими ракетами HIMARS. Окупанти мовчать про свої втрати й гучно заявляють про "детонацію селітри" на складах.

Нещодавно вони навіть почали вигадувати якісь нісенітниці про знищення "заряджальної машини" до ракетної установки. Це було особливо жалюгідно, адже ніякої "заряджальної машини" в HIMARS просто не існує.

Дивіться більше – ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по об'єктах в окупованому Криму: відео