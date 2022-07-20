Ситуация на фронте изменится не завтра, – Арестович

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что оккупанты проводят штурмовые действия, наносят артиллерийские удары, однако после контратак ВСУ возвращают села.

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Советник Андрея Ермака назвал это неблагоприятным признаком для стороны, которая ведет нападение, и при этом еще и имеет преимущество в количестве техники и личного состава.

Арестович заявил, что ситуация на фронте изменится "не завтра". Однако по причине накопления потерь через месяц – полтора, как сказал советник главы ОП, оккупанты потеряют возможность наступать.

Он также подчеркнул, что враг на Юге не наступает, а только совершает обстрелы.

Какая ситуация на фронте

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