Наши героические защитники и защитницы уверенно продвигаются по направлению к Херсону. Деталей операции крайне мало, чтобы все действия наших отважных воинов были для врага сюрпризом.

Читайте также Боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, – министр обороны США

При каких условиях российские оккупанты не смогут сдержать наступление ВСУ

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов считает, что освобождение Юга – вопрос времени. россияне пытаются сдержать продвижение наших подразделений, но вскоре им будет все сложнее удерживать свои позиции.

По приблизительным подсчетам, временно оккупированные территории на Юге Украины пытаются удержать около 15 тысяч российских солдат.

"Там сейчас находятся 49 армия, 20 мотострелковая дивизия, некоторые подразделения 11-й десантно-штурмовой бригады россии. Также они усилены мобилизованными с территорий так называемых "ЛНР" и "ДНР". Эти части занимают очень большой фронт и какую-то оборону они могут держать только против небольших украинских подразделений", – сказал Михайлов.

По мнению аналитика, очевидно склонить ситуацию в свою пользу ВСУ помогут несколько шагов.

Если Украина подготовит или применит уже имеющиеся резервы и пойдет в какое-нибудь мощное наступление, его будет очень непросто сдержать. Особенно если удастся уничтожить один или два из трех мостов на Херсонщине,

– заявил Михайлов.

Смотрите также – российские оккупанты начали понимать неизбежность победы Украины: видео