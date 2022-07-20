Всего Штаты и союзники должны передать Украине 20 таких систем. Об этом заявил генерал армии США Марк Милли во время брифинга.

Кстати США передадут Украине еще 4 системы HIMARS, – глава Пентагона

россияне достигли мизерного прогресса

Милли отметил, что США будут продолжать оказывать Украине необходимую помощь для победы. Генерал подчеркнул, что за 90 дней россияне достигли на востоке мизерного прогресса. Он убежден, что Донбасс еще не потерян.

Кроме того, на брифинге отметили, что решения по подготовке украинских пилотов в Штатах пока нет.

Что этому предшествовало

Накануне США анонсировали, что планируют утвердить 700-миллионный пакет помощи Украине, который будет включать новые HIMARS.