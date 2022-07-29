Об этом в эфире 24 канала рассказал военный депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Он рассказал детали пожаров в Херсонской области.

Внимание ВСУ в Херсонской области ударили по 5 целям россиян: досталось в Чернобаевке, Новой Каховке и Бриловке

По его словам, сейчас все логистические пути россиян находятся под огневым контролем Вооруженных Сил Украины. Также об этом свидетельствуют утренние взрывы в Новой Каховке.

Отметим, что официальной информации пока нет, однако депутат отметил, что в городе произошли мощные взрывы.

Свидетели говорят, что горят базы россиян,

– отметил Хлань.

И добавил, что недавно начали происходить мощные прилеты по вражеским базам, куда они упорно продолжают стягивать технику в Новую Каховку. Однако наши защитники ее уничтожают.

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После повреждения ВСУ Антоновского моста оккупанты возвели под ним понтонную переправу. Однако, говорят эксперты, она находится под огневым контролем украинских военных.

После обстрела моста из Херсона сбежали представители путинской партии "единая россия". Они направились в Мелитополь и Крым.

В британской разведке говорят, что по их данным контрнаступление ВСУ на Юге постепенно набирает обороты.

Украинские силы, вероятно, создали плацдарм к югу от реки Ингулец.

Кроме этого, ВСУ устроили врагам в Херсонской области "горячую" ночь. Под меткие удары наших военных попали сразу пять целей противника. Особенно досталось врагам в Бриловке.

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