Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий, депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Він розповів деталі пожеж на Херсонщині.

Увага ЗСУ на Херсонщині вдарили по 5 цілях росіян: дісталося у Чорнобаївці, Новій Каховці та Брилівці

За його словами, зараз усі логістичні шляхи росіян перебувають під вогневим контролем Збройних Сил України. Також про це свідчать ранкові вибухи у Новій Каховці.

Зазначимо, що офіційної інформації поки немає, однак депутат зазначив, що у місті були потужні вибухи.

Свідки кажуть, що палають бази росіян,

– зазначив Хлань.

І додав, що нещодавно почали відбуватися потужні прильоти по ворожих базах, куди вони вперто продовжують підтягувати техніку в Нову Каховку. Однак наші оборонці її знищують.

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Після пошкодження ЗСУ Антонівського мосту, окупанти звели під ним понтонну переправу. Проте, кажуть експерти, вона перебуває під вогнем контролем українських військових.

Після обстрілу мосту з Херсона втекли представники путінської партії "єдина росія". Вони рушили до Мелітополя та Криму.

У британській розвідці кажуть, що за їхніми даними контрнаступ ЗСУ на Півдні поступово набирає обертів.

Українські сили, ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець.

Крім цього, ЗСУ влаштували ворогам на Херсонщині "гарячу" ніч. Під влучні удари наших військових потрапили одразу 5 цілей противника. Особливо дісталось ворогам у Брилівці.

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