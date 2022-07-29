Об этом 24 каналу рассказал военный ТРО, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Так, недавно наши бойцы попали в железнодорожный вокзал, который использовали оккупанты для разгрузки своей техники из Крыма.

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По его словам, если раньше оккупанты разгружали и доставляли технику и боекомплекты в Херсоне, то после попадания ВСУ по этому объекту, оккупанты перешли на железнодорожный вокзал в Олешках.

А когда ВСУ и там ударили, то оккупанты начали разгружать технику и БК в Раденске, но наши военные достали и туда. А 28 июля ВСУ нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Бриловке Херсонской области, где оккупанты также разгружали технику и боеприпасы,

– говорит Хлань.

Он добавил, что наши ракеты уничтожили этот логический пункт оккупантов, а боеприпасы там еще долго детонировали. В Бриловке также был нефтекомплекс, куда оккупанты поставляли запасы горючего и рядом сделали склад.

По мнению военного, следующим пунктом, где россияне могут разгружать свою военную технику, может быть Каланчак. А это уже почти админграница с Крымом.

Наши ВСУ совершенно точно истребляют все логистические центры поставки оружия и техники, которые оккупанты перекидывают из россии через оккупированный Крым. Это делают уже на расстоянии более 100 километров от линии столкновения. Поэтому у оккупантов нет безопасного места,

– заявил Хлань.

Отметим, что 28 июля ВСУ попали по складам в Чернобаевке, Олешках, Новой Каховке и Бриловке.

Депутат Херсонского облсовета говорит, что уничтожены 4 опорных пункта россиян, где они накапливали оружие и размещали свои логистические склады. А меткие попадания по Антоновскому мосту – это еще и перекрытие логистических "транспортных артерий".

"Поэтому уже фактически произошел перелом с того момента, когда ВСУ взяли под контроль логичные и транспортные пути, а теперь последовательно истребляются тыловые запасы противника и логистические центры хранения и разгрузки вооружения", – подытожил Хлань.

Хлань о том, как россияне используют объекты, попавшие в ВСУ:



К слову, после повреждения ВСУ Антоновского моста оккупанты возвели под ним понтонную переправу. Однако, говорят эксперты, она находится под огнем контролем украинских военных.